: Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı

11.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:31

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği GMG Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu.

ERSUN YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor maçına kalede Harun, savunmada Murat, Rami, Falette, Deniz, orta alanda Tolga, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc ileride ise Mevlüt 11 ile başladı. Tecrübeli teknik adam ilk maçtan 3 değişiklik yaparak, Jailson, İsla ve Rodrigues'in yerine rövanşta formayı Murat Sağlam, Falette ve Tolga Ciğerci'ye şans verdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu