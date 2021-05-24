Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Harun Tekin'le yeni mukavele imzalamayı düşünmüyor. Tecrübeli kaleciye Antalyaspor ve Kasımpaşa resmi teklifte bulundu. 31 yaşındaki eldivenin menajeri son bir kez sarı-lacivertlilerle görüştükten sonra futbolcunun geleceğine ilişkin son kararı verecek.

Fenerbahçe'nin 2018'de Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Harun Tekin'e Süper Lig'den talipler var.

MENAJERİ SON BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 31 yaşındaki Harun Tekin'e, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın resmi teklifte bulunurken, Fenerbahçe cephesi ise, oyuncuyla şu ana kadar bir görüşme gerçekleştirmedi. Oyuncunun menajeri sarı lacivertlilerle son bir görüşme yapacak ve Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre geleceğine ilişkin kararı verecek.

OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRMEDİ

Öte yandan Tekin'in sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon maddesi, 25 maçta oynama şartı gerçekleşmediği için devre dışı kaldı. Transfer olduğu ilk sezon takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci, Altay Bayındır'ın transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine mahkum kaldı. Geride kalan sezonun son haftalarında Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla eldivenleri devralan Tekin, oynadığı 6 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Steven Caulker transferinde mutlu sona yaklaştı
Fenerbahçe, Steven Caulker transferinde mutlu sona yaklaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Hadise Sibel Can Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 22:17:03. #1.14#

title