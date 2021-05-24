Harun Tekin'i transfer etmek için Kasımpaşa ve Antalyaspor devrede

Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Harun Tekin'le yeni mukavele imzalamayı düşünmüyor. Tecrübeli kaleciye Antalyaspor ve Kasımpaşa resmi teklifte bulundu. 31 yaşındaki eldivenin menajeri son bir kez sarı-lacivertlilerle görüştükten sonra futbolcunun geleceğine ilişkin son kararı verecek.

Fenerbahçe'nin 2018'de Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Harun Tekin'e Süper Lig'den talipler var.

MENAJERİ SON BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 31 yaşındaki Harun Tekin'e, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın resmi teklifte bulunurken, Fenerbahçe cephesi ise, oyuncuyla şu ana kadar bir görüşme gerçekleştirmedi. Oyuncunun menajeri sarı lacivertlilerle son bir görüşme yapacak ve Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre geleceğine ilişkin kararı verecek.

OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRMEDİ

Öte yandan Tekin'in sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon maddesi, 25 maçta oynama şartı gerçekleşmediği için devre dışı kaldı. Transfer olduğu ilk sezon takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci, Altay Bayındır'ın transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine mahkum kaldı. Geride kalan sezonun son haftalarında Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla eldivenleri devralan Tekin, oynadığı 6 maçta kalesinde 7 gol gördü.