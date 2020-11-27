Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu

27.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:29

UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden olan Tottenham, J Grubu maçında Ludogorets'i konuk etti ve İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı. Tottenham forması giyen Harry Winks'in 50 metreden kaydettiği gol ise geceye damga vurmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, sahasında Ludogorets'i 4-0 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran olay, İngiliz ekibinin orta saha oyuncusu Harry Winks'in orta sahadan attığı goldü.

Ludogorets yarı sahasından kullanılan taç atışında topla buluşan Harry Winks, yaklaşık 50 metreden topu kaleye gönderdi ve Bulgar ekibinin kalecisi Dejan Iliev'i çaresiz bırakarak takımının 3. golünü kaydetti.

Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu

"UZUN TOP OYNAMAK İSTEDİM"

Maçın ardından kaydettiği golle ilgili açıklamalar yapan başarılı orta saha oyuncusu, "Amacım oradan kaleye vurmak değildi. Gareth Bale'ın koşu yaptığını gördüm ve ona uzun top oynamak istedim. Ancak günün sonunda vuruşun gol olması ve maç istatistiğinde yer almak mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok ağır sözler
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok ağır sözler
Meyve ve bitkilerle besleniyor! Ormanın gerçek kralını görenler hayretler içerisinde
Meyve ve bitkilerle besleniyor! Ormanın gerçek kralını görenler hayretler içerisinde
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu

Golün ardından büyük sevinç yaşanırken, İngiliz oyuncu Ocak 2019'da oynanan Fulham maçından sonra ilk kez resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu
Haber Yorumları (2)
GRİ SAÇLI ADAM: Golü izlediğimiz iyi oldu. Allah razı olsun. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KRALEX ?? ?? ??: Ocak 2019 bu yana GOL atamayıp avrupa liginde taç kullandıktam sonra 50 Metreden Doksana Asmakta ALFA hareket HARRY WINKS
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şevval Sam Enes Batur Cem Yılmaz
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 11:12:11. #1.15#
title