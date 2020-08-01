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Harry Kewell, İngiliz kulübü Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, İngiliz ekibi Oldham Athletic'in teknik direktörlüğüne getirildi.

Harry Kewell, İngiliz kulübü Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu
01.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:35

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, İngiliz ekibi Oldham Athletic'in teknik direktörlüğüne getirildi.

İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic, 41 yaşındaki Kewell ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten Kewell, "Burada temiz bir sayfa açıyoruz. Kulübün ihtiyacı olan şey istikrar ve bunu başarabilirsek ilerlemeye başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kewell, son olarak 2018 yılında İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County'yi çalıştırmıştı.

Kaynak: AA

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