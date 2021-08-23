Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık
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Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık

Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 89. dakikada Zajc'ın golünden sonra çılgınca sevinen Portekizli hoca o anı anlatırken, "Gol sevincim fazla duygusaldı. Golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse biz bu galibiyeti hak etmiştik. Adil bir sonuç oldu. Oyuncularım hak etti. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira maç sonunda açıklamalarda bulunurken, takım ruhunun harika olduğuna vurgu yaptı.

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"ÇOK GURURLUYUM"

"Bizim takımımızda muazzam bir işbirliği var. Kulüpte, takımda çok güzel bir ruh var. Bu takımdaki herkes önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri, oynarken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolay değildi, bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden ötürü çok gururluyum.

"BİZ BU GALİBİYETİ HAK ETMİŞTİK"

Gol sevincim fazla duygusaldı. Golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse biz bu galibiyeti hak etmiştik. Adil bir sonuç oldu. Oyuncularım hak etti. Çok mutlu oldum. Taraftarlarımız harikaydı. Bu stadyumda çalışmak benim için büyüleyici. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlar da bu takımın bir parçası.

"KULÜBÜN DE ONLARIN GELİŞECEĞİ BİR ORTAM YARATMASI GEREKİYOR"

Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya genç ama oynamalarının sebebi genç olmaları değil kaliteli, karakterli ve hazır olmaları. Onların da bu sorumlulukta olmalı ve kalitelerini ortaya koymaları gerekiyor; kulübün de onların gelişeceği bir ortam yaratması.

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Ali Gülhan
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Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık - Haberler Spor
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