Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı
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Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve Bundesliga 2 ekibi Hannover 96 ile görüştüğü iddia edilen Eran Zahavi hakkında resmi açıklama geldi. Kulübün teknik direktörü Kenan Koçak, Zahavi ile ilgilenmediklerini söyledi.

10.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:26

Uzun süredir Fenerbahçe ile adı geçen İsrailli forvet Eran Zahavi'nin Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96 ile görüştüğü bilgisi aktarıldı. Haberde, Zahavi'nin 48 saat içinde karar vereceği detayı da verilirken konu hakkında resmi yalanlama geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

NTV Spor'a konuşan Hannover 96 teknik direktörü Kenan Koçak, çıkan haberlerle ilgili "Zahavi ile ilgilendiğimiz yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

MACCABI DE YAZILDI

İsrail medyası ise, Maccabi Tel Aviv'in milyarder başkanı Mitchell Goldhaar'ın 33 yaşındaki Zahavi'yi tekrar takıma kazandırmak için harekete geçtiğini yazmıştı.

Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı
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