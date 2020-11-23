Hande Sümertaş kimdir? Hande Sümertaş hangi takımlı? Hande Sümertaş biyografisi!

Sosyal medyada gündem olan Hande Sümertaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Hande Sümertaş hangi takımlı? Hande Sümertaş kimdir? İşte,Hande Sümertaş biyografisi!

Spor dünyasında adından sıkça söz ettiren Hande Sümertaş yine gündeme geldi. Hande Sümertaş biyografisi! Peki, Hande Sümertaş biyografisi nedir? Hande Sümertaş kimdir? Hande Sümertaş hangi takımlı?

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

Spor dünyasında adını duyuran Hande Sümertaş, eğitimini ABD'de tamamladı. Hande Sümertaş, beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevinde bulunuyor.