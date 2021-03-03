Handanovic'in Milan Karşısında Yaptığı Harika Kurtarışlar
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Handanovic'in Milan Karşısında Yaptığı Harika Kurtarışlar

03.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:22

Milan derbisinde Inter'in file bekçisi Samir Handanovic'in yaptığı harika kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Inter'in 3-0 galip geldiği maçta Handanovic'in kalesinde devleştiği anlara birlikte göz atalım.

Milan derbisinde Inter'in file bekçisi Samir Handanovic'in yaptığı harika kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Inter'in 3-0 galip geldiği maçta Handanovic'in kalesinde devleştiği anlara birlikte göz atalım.

Handanovic'in Milan Karşısında Yaptığı Harika Kurtarışlar

Kaynak: Dugout

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