Hamza Hamzaoğlu: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Beşiktaş maçı için tüm analizlerimizi yaptık, en iyi şekilde hazırlanacağız. İyi bir takıma karşı, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Gençlerin kiralık olarak başka kulüplerde şans bulması gerektiğini belirten Hamzaoğlu, "Yasin Pehlivan büyük ihtimalle Manisaspor ile anlaştı, dün İstanbul'da yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Kaleci Can, Eren, Emre, Anıl, Nathan'da bizde kiralık olarak bulunuyordu. Gidinceye kadar antrenmanlarını sürdürecekler. Genç oyuncuların oynama ihtiyacı var. Biz 2'nci yarı önemli bir periyoda giriyoruz. Yapacağımız takviyelerle belki forma şansı bulamayacak ya da daha az bulacaklar. Onların gelişimini de düşünerek bir kulüpte kiralık oynamaları onlar için çok daha doğru olacaktır. Biz burada bir savaşın içerisine giriyoruz ve onlara burada oynama şansı pek veremeyebiliriz" şeklinde konuştu.