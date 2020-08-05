Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a gidip Fatih Terim'in ekibinde yer alacağına dair çıkan dedikodulara yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Benim haberim yok ama zaten sıcak bakabileceğim bir durum değil" diyerek iddiaları yalanladı.

Gençlerbirliği'nde ayrılıp eski takımı Galatasaray ile gündeme gelen Hamza Hamzaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yer alacağı iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Hamzaoğlu, "Benim haberim yok ama zaten sıcak bakabileceğim bir durum değil. Fatih Hoca'ya büyük saygım ve sevgim var. Bazı yerlerden teklifler alıyorum. Ancak hemen takım çalıştırmak gibi bir arzum yok. Yurt dışı ile ilgili de sürpriz bir gelişme olabilir. Galatasaray'da Fatih Hoca mutlaka iyi bir ekip kuracaktır. Ne bana gelen bir teklif oldu ne da benim buna sıcak bakmam" diye konuştu.

HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ÜÇLEME YAPTI

Aralık 2014 - Kasım 2015 aralığında sarı kırmızılı ekibin teknik adamlık görevini yürüten Hamzaoğlu, kısa sürede Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa kazanarak üçleme yapmıştı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile bu üçlemeyi kariyerine eklemişti.

(Milliyet)