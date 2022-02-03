Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Biz buraya istifa etmeye gelmedik. Tabii ki işler kötü gider, bizim artık bu kulübe faydamız olmayacağına inanırsak bunu da yaparız" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bu aralar bizim için de bir fırsat niteliğinde. Eksiklerimizi tamamlama, biraz daha oyuncularımızla farklı çalışmalara ağırlık verme açısından önemli. Biz de böyle değerlendirdik. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Güçlü ve iyi bir kadroya sahip, ancak biz de güçlü bir takımız artık. Biz de artık oyunumuzu güçlendirdik, bazı şeyler yerine oturdu. Adana Demirspor maçı ile beraber biraz daha iyi bir Rizespor olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kulüp başkanı Tahir Kıran'ın, "Cüneyt Çakır, bizim maçlara verilirse, takımı sahaya çıkartmam" yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak ise Hamzaoğlu, "Başkanın söylemleri üzerine bir yorum yapmam doğru değil. Biz tamamen sahadaki işimize odaklanmış durumdayız. Ben oyuncularıma sürekli söylerim. Bizim hakemle, rakiple, rakip tribünlerle işimiz yok. Biz sahada yapacağımız işe odaklanmalıyız. Biz yolumuza böyle devam ediyoruz" ifadesini kullandı.