Hamza Hamzaoğlu Alanyaspor Yolunda...

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Boşnak teknik adam Safet Susic ile masaya oturan Alanyaspor yönetimi yollarını ayırma kararı aldı.

Hamza Hamzaoğlu Alanyaspor Yolunda...



Aytemiz Alanyaspor'da Saffet Susic dönemi sona erdi. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Boşnak teknik adamla masaya oturan Alanyaspor yönetimi yollarını ayırma kararı aldı. Susic'in ayrılmasının ardından Akdeniz ekibinin Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu'na teklif götürmeye hazırlandığı belirtildi. Hamzaoğlu'ndan olumsuz yanıt alınması halinde ise Ertuğrul Sağlam ile görüşülecek...(Güneş)

Kaynak: Skorer

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