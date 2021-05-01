Hamza Baran Arıkan, Bursaspor tarihine geçti
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Hamza Baran Arıkan, Bursaspor tarihine geçti

Hamza Baran Arıkan, Bursaspor tarihine geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un Eskişehirspor'la oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Hamza Baran Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Bursaspor'un Eskişehirspor'la oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Hamza Baran Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Bursaspor'un genç ismi Hamza Baran Arıkan tarihe geçti. Yeşil-beyazlı takımın Eskişehirspor'la oynadığı maça ilk 11'de başlayan Hamza, Bursaspor tarihinin profesyonel liglerde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Hamza Baran Arıkan, 16 yaş 1 ay 22 gün ile tarihe geçerken, Enes Ünal'ı da geride bırakmış oldu. Şu sıralarda İspanya'da Getafe formasını terleten Enes Ünal, 16 yaş 3 ay 15 günle bu unvanın daha önceki sahibi konumundaydı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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