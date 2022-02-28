Hamsiden sonra istavrit de tezgahlardan çekiliyor

TRABZON Karadeniz'de bugünlerde avlanan balık çeşitlerinde önemli ölçüde azalma görülürken, daha önceleri tezgahları bol bol süsleyen istavritte azalışa geçti.

Yaklaşık iki hafta önce kilosu 15 TL'den satılan istavrit, bugünlerde azalmasıyla kilosu 30-35 TL'ye yükselirken, hamsi ise pek görülmedi.

Hamsinin olmayışından dolayı istavrite yönelen vatandaşlar bugünlerde de onun da fiyatının yükselmesiyle bu balığa olan ilgisini azaltırken balıkçılar, artık sezon sonu yaklaştığını bundan sonrası için fazla umutlarının olmadığını söylediler.İstavritin bugünlerde azaldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, "İstavrit azaldı. 15-20 gün sonra artık kıyı balıkçıların getirdiği balıklara bakacağız ancak onlarda pahalı olur. İki hafta öncesinde istavritin kilosu 15-20 TL idi şu anda 30-35 TL civarında. İğneada taraflarından taze hamsi geliyordu ancak bundan sonra pek olmaz. Ramazanda kıyı balıkçıların getirdiği balıkları satacağız gibi görünüyor" dedi.

Balık esnaflarından Serdar Korkmaz, hamsinin hiç gelmediğini istavritin de azalışa geçtiğini ifade ederek, "İstavrit bugünlerde bayağı azaldı, fiyatı da yükseldi. Daha önce istavritin kilosunu 15 TL'den satıyorduk azalışa geçtiğinden pahalandı şu anda 30 TL'ye satıyoruz. Hamsi de bugünlerde gelmiyor taze hamsi hiç yok. Bundan sonra sezon böyle gider, istavritlerle sezonu kapatacağız. Çeşit balıklar çok az yani sezon çeşitleri pek yok diyebiliriz. Balık fiyatları yüksek sayılır. Daha önce 15-20 TL'ye sattığımız mezgitin şu anda kilosu 35 TL. Bundan sonrası için sezondan pek umudumuz yok" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da "Hamsi kaybolunca istavrit azalmaya başladı. Fiyatı 30-35 TL civarında. Balık fiyatları, mezgit 50 TL, iri istavrit 35 TL, barbun 60 TL, alabalık 50 TL, çupra 80 TL, levrek 90 TL, iri sargan 100 TL. Dolayısıyla balık az olduğu için fiyatı da yüksek oluyor. Sezon sonu yaklaştı artık bundan sonrası için şartlar ne gösterir bilemeyiz" şeklinde konuştu.