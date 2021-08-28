Resmi Gazete'de yayımlandı! Hamsi, istavrit ve sardalyada dökme avcılık yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hamsi, istarvit ve sardalyaların toplu avlanarak sanayide kullanılması için satılmasını ön gören dökme avcılığın yasaklanmasını içeren kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 balık türü, bundan sonra sanayi ürünleri için avlanamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizdeki hamsi, istavrit ve sardalya varlığını korumak adına çok önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre bundan sonra 3 balık türü, toplu şekilde avlanarak sanayi üretiminde kullanılmak adına satılamayacak.

"DÖKME AVCILIĞI YASAKLANMIŞTIR"

Tarım ve Orman Bakanlığı, geleneksel kıyı balıkçılığına yönelik 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin esasları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticari amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, yapılan balıkçılığın daha iyi kontrolünün sağlanması, küçük balıkların avcılığının engellenmesi ve yakalanan balığın sanayide hammadde olarak değil de insan gıdasına uygun şekilde ambalaj ve diğer hijyen kuralları çerçevesinde avlanması maksadıyla hamsi, istavrit ve sardalya gibi küçük pelajik balıkların Marmara Denizi'nde çok fazla ve toplu olarak yakalanarak sanayide kullanılmasına imkan veren dökme avcılığı yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

MERCAN RESİFİNİN BULUNDUĞU ALAN KORUMAYA ALINDI

Açıklamada ayrıca; Çanakkale Boğazı Dardanos bölgesinde yer alan ve nesli tehlike altında bulunan Cladocora caespitosa türü sert mercan resifinin bulunduğu alanın koruma altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı