Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımıza hokey hocası geliyor

Ajansspor'un haberine göre; eski hokey hocası Bernhard Peters, Milli Takım altyapılarında göreve başlıyor. Peters, Ralf Ragnick ile Hoffenheim mucizesini yaratan hocalardan biri.

"MERCEK ALTINA ALDIM"

Peters'ın,"Yaklaşık 2 ay süreyle altyapı takımlarını mercek altına alarak bir rapor oluşturdum. Hem antrenörlerin hem de oyuncuların organizasyon, eğitim, teknik, taktik, mental gibi, bir çok alanda geliştirilmesi gerektiğini rapor ettim" sözlerini kullandığı belirtildi.

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