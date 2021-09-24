Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımıza hokey hocası geliyor
TFF Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'tan sonra bir yabancı hoca daha getiriyor. Ralf Ragnick ile Hoffenheim'i yaratan eski hokey hocası Berhard Peter, Milli Takım altyapısına geliyor. Peters, Milli Takım'ı detaylı şekilde analiz etti.
Ajansspor'un haberine göre; eski hokey hocası Bernhard Peters, Milli Takım altyapılarında göreve başlıyor. Peters, Ralf Ragnick ile Hoffenheim mucizesini yaratan hocalardan biri.
"MERCEK ALTINA ALDIM"
Peters'ın,"Yaklaşık 2 ay süreyle altyapı takımlarını mercek altına alarak bir rapor oluşturdum. Hem antrenörlerin hem de oyuncuların organizasyon, eğitim, teknik, taktik, mental gibi, bir çok alanda geliştirilmesi gerektiğini rapor ettim" sözlerini kullandığı belirtildi.
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