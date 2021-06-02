Haluk Levent açıkladı: Aleyna Tilki kıyafetlerini satıp, müzisyenlere destek olmak istiyor

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, kendisini arayan şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahnede giydiği kostümleri satarak, müzisyenler için yürütülen kampanyaya destek vermek istediğini söyledi.

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği meslek grupları arasında yer alan müzisyenler, normalleşme adımlarından istediklerini alamadı. 1 Haziran itibariyle geçilen yeni normalleşme döneminde, eğlence mekanlarının kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

UZUN SÜREDİR ÇALIŞMIYORLAR

Bu gelişmelerin ardından çok sayıda müzisyen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, uzun süredir çalışamadıkları ve maddi kayıplarının önemli boyutlara ulaştığını söyledi.

HALUK LEVENT'TEN DESTEK ÇALIŞMASI

Salgından etkilenen müzisyenlere destek olmak için kolları sıvayanlardan biri de ünlü şarkıcı Haluk Levent oldu. Salgın döneminde maddi kayıp yaşayan müzisyenlere destek arayan Levent'e bir telefon da Aleyna Tilki'den geldi.

KOSTÜMLERİNİ SATMAK İSTİYOR

Şarkıcı Haluk Levent, Aleyna Tilki'nin kendisini arayarak, projeye destek olmak için sahnede giydiği kostümleri satacağını söyledi.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ve enteresan bir gelişme! @aleynatilki aradı. "Haluk ağabeyciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum. O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum" dedi.