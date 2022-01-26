Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, Keçiören Belediye Başkanı Altınok'u ziyaret etti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Avrupa Şampiyonu olimpik milli halterci Muhammet Furkan Özbek ve beraberindeki heyet, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u makamında ziyaret ederek, Keçiören'de halter branşının aktifleşmesi için görüş alış verişinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Ünlü ile beraberinde As Başkan Necati Kılıç, Taner Sağır ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Muhammet Furkan Özbek'ten oluşan heyet Keçiören Belediye Başkanı Altınok'u makamında ziyaret etti.

Görüşmede, önceki yıllarda federasyonun yönetim kurulu üyeliğini de yapmış olan Başkan Altınok ile halterin şu anki durumu ve geleceğine yönelik plan ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulunularak, haltere tam destek konusunda istişare yapıldı.

Başkan Altınok, Keçiören'de Bağlum Spor Kulübü Bünyesinde halter branşının yeniden açılması hususunda talimat verdi. Federasyon Başkanı Ünlü de halter camiası adına Başkan Altınok'a teşekkür etti.