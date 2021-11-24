Haller, Beşiktaş maçıyla tarihe geçti! Ajax'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk 5 maçında 9 gol attı
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilcimiz grup aşamasında son maçlara girilirken sonuncu olmayı garantiledi ve Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmada sonradan oyuna girerek Hollanda ekibinin 2 golünü de atan Haller ise Devler Ligi tarihine geçti. Fildişi Sahilli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk beş maçında 9 gol atmayı başaran ilk isim oldu.
Vodafone Park'ta Beşiktaş, Ajax'a 2-1 mağlup olarak grubunda sonuncu olmayı garantiledi ve Avrupa defterini kapattı. Mücadelede öne geçen temsilcimiz, Haller'in attığı gollerle yıkılırken Fildişi Sahilli futbolcu müthiş bir rekorun da sahibi oldu.
LEWANDOWSKI'Yİ YAKALADI
Karşılaşmanın 54. ve 69. dakikalarında fileleri havalandıran Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk beş maçında 9 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Bu alanda daha önceki rekor 8 gol ile Erling Haaland'a aitti. Öte yandan Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakan Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 9 golü bulunan Robert Lewandowski'yi yakaladı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet