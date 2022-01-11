Halkbank Spor Kulübü doktoru Kara, IOC'nin konferansında Türkiye'yi temsil etti - Haberler Spor
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Halkbank Spor Kulübü doktoru Kara, IOC'nin konferansında Türkiye'yi temsil etti

Halkbank Spor Kulübü doktoru Kara, IOC'nin konferansında Türkiye'yi temsil etti
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından "Sporda Yaralanmaların Önlenmesi" ana başlığıyla Monaco'da düzenlenen konferansta Türkiye'yi, Halkbank Spor Kulübü doktoru Ömer Serkan Kara temsil etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından "Sporda Yaralanmaların Önlenmesi" ana başlığıyla Monaco'da düzenlenen konferansta Türkiye'yi, Halkbank Spor Kulübü doktoru Ömer Serkan Kara temsil etti.

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, IOC tarafından 96 ülkeden bin 200 delegenin katılımıyla düzenlenen ve sporda yaralanmaların önlenmesine ilişkin en güncel gelişmelerin tartışıldığı konferansta, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Araştırma Görevlisi Ömer Serkan Kara bir sunum yaptı.

Konferansta, konusunda uzman hekimler, fizyoterapistler, antrenörler ve diğer paydaşlar tarafından sporda yaralanmaların önlenmesi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ömer Serkan Kara, toplantıda kabul edilen sunumların dünyanın en önemli tıp dergilerinden "British Journal of Sports Medicine"da yayımlanacağını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkbank sağlık ekibi olarak, teknik ekibimizin bu konudaki talebi ve desteği sayesinde, atletik performans ekibimizle birlikte geçtiğimiz iki sezon boyunca aldığımız önlemlerle voleybolcularda çok sık görülen, aşırı kullanıma bağlı 'patellar tendon' problemlerini azaltmayı başardık. Bunu yaparken, sıçrama içeren sporlarda sıçrama yüksekliği ve sayısı ile ilgili veriler sunan bir giyilebilir teknoloji ürünü (G-Vert) kullandık. Aldığımız önlemlerin ve sonuçlarının özeti, IOC'nin değerlendirmesi sonucunda Monaco'da sunulması için uygun görüldü. Bu durum, Halkbank Spor Kulübünün spor bilimine ve verilere dayalı yaklaşımının meyvelerini verdiğinin kanıtı mahiyetindedir."

Halkbank Spor Kulübü doktoru Kara, IOC'nin konferansında Türkiye'yi temsil etti

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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