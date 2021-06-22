Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı
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Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

KARAR YIL SONUNA KADAR UYGULANACAK

Buna göre, Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.
Karar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.

Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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