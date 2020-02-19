Halka arzın büyüklüğü 500 milyon dolar olabilir
Borsa İstanbul'un oldukça karlı olduğunu vurgulayan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, üçte birlik payın halka arz olması halinde halka arz büyüklüğünün 400-500 milyon dolar civarında olabileceğine dikkat çekti.
19.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:31
Borsa İstanbul'un oldukça karlı olduğunu vurgulayan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, üçte birlik payın halka arz olması halinde halka arz büyüklüğünün 400-500 milyon dolar civarında olabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com