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Halka arzın büyüklüğü 500 milyon dolar olabilir

Borsa İstanbul'un oldukça karlı olduğunu vurgulayan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, üçte birlik payın halka arz olması halinde halka arz büyüklüğünün 400-500 milyon dolar civarında olabileceğine dikkat çekti.

19.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:31
Halka arzın büyüklüğü 500 milyon dolar olabilir

'un oldukça karlı olduğunu vurgulayan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü , üçte birlik payın halka arz olması halinde halka arz büyüklüğünün 400-500 milyon dolar civarında olabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

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