Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için PCR cihazı satın alınacak Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için 60 adet "Real Time PCR cihazı" satın almak üzere ihale açtı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için 60 adet "Real Time PCR cihazı" satın almak üzere ihale açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler, 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğe verilecek. İhale, yeterlilik kriteri taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. Yerli ürün teklif eden istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak. Kaynak: AA