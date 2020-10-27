Halis Özkahya, Milan-Sparta Prag maçında düdük çalacak
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Halis Özkahya, Milan-Sparta Prag maçında düdük çalacak

27.10.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:31

UEFA Avrupa Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın Sparta Prag ile oynayacağı maçı Halis Özkahya yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Halis Özkahya, Milan-Sparta Prag maçında düdük çalacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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