Halis Karataş sağlık durumu ne?

Halis Karataş sağlık durumu ne?
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İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda çarşamba günü yapılan 1. koşu öncesinde ünlü jokey Halis Karataş, Atamanbey isimli attan düştü. Peki, Halis Karataş sağlık durumu ne?

Ünlü jokey Halis Karataş, Veliefendi Hipodromu'nda şanssız bir olay yaşayarak attan düştü. attan düştü. Türkiye Jokey Kulübü açıklama yaptı. Peki, Halis Karataş sağlık durumu ne?

HALİS KARATAŞ SAĞLIK DURUMU NE?

Usta jokey Halis Karataş, çarşamba günü Veliefendi Hipodromu'ndaki 1. koşu öncesi hazırlanırken bindiği Atamanbey adlı safkanın ani hareketiyle dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından ilk müdahale hipodromda yapılırken, Karataş hastaneye sevk edildi.

Türkiye Jokey Kulübü, hastaneye kaldırılan Karataş'la ilgili bilgilendirme mesajı yayımlayarak, "Halis Karataş'ın omuz bölgesinde travma tespit edilmiştir. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan jokeyimizin kolu sargıya alınmıştır. Tedavisi devam etmektedir. Hastanede gözlem altında tutulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TJK yetkilileri, Karataş'ın omzundan yaralandığını ancak tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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