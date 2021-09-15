Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik - Haberler Spor
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Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'a imza atmadan önce F.Bahçe ve bazı Avrupa takımlarıyla da temasta olan Halil Dervişoğlu'nun babası, perde arkasında yaşananları anlattı. Muzaffer Dervişoğlu, "Resmen kavga ettik. Oğlum ilk günden beri G.Saray'ı istedi. Daha iyi teklifler almıştık. Fatih hoca ona çok değer veriyor" diye konuştu.

Sarı-Kırmızılılar'ın çok uğraştığı Halil Dervişoğlu transferinin perde arkasında yaşananları baba Muzaffer Dervişoğlu anlattı. Milliyet'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun hep Galatasaray'ı istediğini söyledi.

İşte Muzaffer Dervişoğlu'nun açıklamaları:

"DAHA İYİ TEKLİFLER ALDI"

"Resmen kavga ettik! Oğlum ilk günden beri Galatasaray'ı istediğini söyledi. Oğlum ilk günden beri 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dedi. Kulübü Brentford, hem Türkiye'den hem de İtalya ve Almanya'dan daha iyi teklifler almıştı. Eğer iki kulüp de aynı parayı verirse öncelik Galatasaray'da olacak

"DAHA DA FAYDALI OLACAK"

İnşallah daha da faydalı olacak. Fatih Hoca, Halil'e ilk günden beri çok değer veriyor. Takım arkadaşları da onu çok seviyor. Bu tablo performansına çok olumlu yansıyor."

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik - Haberler Spor
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