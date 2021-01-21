Halil Dervişoğlu'nun babası transferi duyurdu: Galatasaray'la anlaştık

Ocak ayı transfer döneminde henüz sessizliğini koruyan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'na transfer teklifi yaptı. Genç futbolcunun babası, Galatasaray ile anlaştıklarını duyurdu.

İrfan Can Kahveci, Onyekuru ve Mostafa Mohamed için girişimlerde bulunan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi yaşandı. İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'da forma giyen genç forvet Halil Dervişoğlu'nun sarı kırmızılılar ile anlaştığı belirtildi.

Halil Dervişoğlu'nun babası ve aynı zamanda menajerliğini yapan Muzaffer Dervişoğlu transfer gelişmesini HaberTS aracılığı ile duyurdu. Muzaffer Dervişoğlu, yaptığı açıklamada "Galatasaray ile anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ

Halil Dervişoğlu'nun adı uzun süre Trabzonspor ile anılmıştı ancak anlaşma sağlanamamıştı. Halil'in adı son olarak ise Alanyaspor'un gündemine gelmişti

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu, futbola Hollanda ekibi Sparta Rotterdam alt yapısında başladı. Hücum bölgesinde santrfor ve kanat pozisyonlarında görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, Ekim 2020'de Twente'den Brentford'a transfer oldu. Halil, İngiltere Championship'te 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sparta Rotterdam forması ile 58 maçta 16 kez filleri havalandıran genç futbolcu, Ümit milli takımda da 11 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşadı.