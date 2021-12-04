Halil Dervişoğlu bu sezonki ikinci golünü kaydetti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, Altay maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile karşılaşan Galatasaray'da ilk golü Halil Dervişoğlu kaydetti. Müsabakanın 34. dakikasında Marcao'nun uzun pasında defansın arkasına sarkan Sofiane Feghouli'nin içeriye çevirdiği topta Halil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-1 eşitliği sağladı. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezonki ikinci gol sevincini de yaşamış oldu. 21 yaşındaki futbolcu daha önce Göztepe karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Halil Dervişoğlu 69. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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