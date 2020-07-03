Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Bayern Münih'in 16 yaş altı takımının başında bulunan Alexander Moj'un yardımcılığına getirildi.

Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Bayern Münih'in genç takımında antrenörlük yapacak.

Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre, Bundesliga'da yıllarca forma giyen Halil Altıntop, gelecek sezon Bayern Münih Kulübü'nün U16 genç takımında yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

Halil Altıntop'un 4 ay önce Bayern Münih antrenman tesislerini ziyaret ettiğini hatırlatan gazete, Halil Altıntop'un söz konusu kulübün U16 genç takımını çalıştıran Alexander Moj'un yardımcılık görevini üstlendiğini okurlarına aktardı. Sırasıyla Schalke 04, Kaiserlautern ve Augsburg formalarıyla Bundesliga'da 351 maçta top koşturan Halil Altıntop, aktif futbola veda ettikten sonra antrenörlük çalışmalarına başlamıştı. VFB Stuttgart'ın teknik heyetinde 6 ay gibi bir süre yer alan Halil Altıntop, 4'üncü lig ekiplerinden Schwaben'de de antrenör olarak görev yaptı.

"BAYERN MÜNİH'TE ÇALIŞACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Halil Altıntop gelecek sezon Bayern Münih'in U16 takımında antrenörlük görevi yapacak olmasıyla ilgili olarak, "Genç oyuncular anlamında Bayern Münih, Avrupa çapında bir adres durumunda. Böyle bir grubun bir parçası olacağım için çok sevinçli ve heyecanlıyım" dedi.