Halı Sektörünün Liderleri Domotex Turkey ile Gaziantep'te Bir Araya Gelecek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) işbirliğinde Hannover Fairs Turkey Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenecek "DOMOTEX Turkey Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" 27-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde kapılarını açacak fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, halı üretim merkezi Gaziantep'te gerçekleştirilecek fuarın çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, Gaziantep'in halıda dünya trendini belirleyen bir noktada yer aldığını, her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Gaziantep'in günde yaklaşık 1 milyon metrekare, yılda ise 300 milyon metrekarenin üzerinde parça halı ürettiğini kaydeden Yıldırım, "Gaziantep, Türkiye makine halı ihracatının yüzde 68'ini, dünya makine halısı ihracatının ise yüzde 32'sini gerçekleştiriyor. Halı üretim ve ihracatında adeta bir dünya devi olan Gaziantep'i güçlü bir fuar şirketi ile buluşturarak hem Gaziantep, hem de sektör için önemli bir başarıya imza atıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin en büyük halı fuarının Gaziantep'te düzenlenmesinin çok önemli olduğunu, fuarın bir yandan kent ekonomisine de canlılık kattığını aktaran Başkan Yıldırım, halıda ileri teknolojiyi yakalayan halıcıların yatırımlarına devam ettiğini ve bu yatırımların başarıyı da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Geçen yıl düzenlenen fuarda 11 bin 951 ziyaretçinin ağırlandığını ve bu rakamın rekor olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu yılki fuarımızda 39'u 14 ülkeden olmak üzere toplam 203 firma yer alacak. Dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlayacağımız bu önemli organizasyonla geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz ziyaretçi rekorumuzu aşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA