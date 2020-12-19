Halı sahaların bakımları yapılıyor
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Halı sahaların bakımları yapılıyor

19.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:22
Halı sahaların bakımları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesindeki halı sahanın bakımını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesindeki halı sahanın bakımını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içinde vatandaşlara spor yapma imkanı sağladığı halı sahaların bakımına devam ediyor. Başiskele içesi Altınkent Kalıcı Konutları'nda bulunan halı sahanın da bakımı tamamlandı. Başiskele ilçesinde mülkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde işletmesi ihaleyle verilen halı saha, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca bakıma alındı. Halı sahanın bulunduğu çelik konstrüksiyonun çürüyen direkleri ekiplerce yenilendi.

Halı sahanın brandası ekiplerce değiştirildi. Halı sahaya 3 bin 400 metrekarelik branda çekildi. Yüksek UV koruması ve su geçirmeme özelliği bulunan brandada yangın esnasında kendi kendini söndürme özelliği bulunuyor. - KOCAELİ

Halı sahaların bakımları yapılıyor
Halı sahaların bakımları yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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