Hakkari'de 'organize sanayi bölgesi' konulu toplantı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesinin kuruluş toplantısı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesinin kuruluş toplantısı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ile bazı kurum amirleri katıldı. Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Büyükçiftlik beldesi yakınında yer tahsisi yapılarak organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasına geçildiğini, sermaye oranına göre müteşebbis heyetinin kurulduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari'ye hayırlı uğurlu olsun. Artık harekete geçtik. Altyapı eksiklikleri, ilgili finansal durumları oluşturduktan sonra gerekli planlamalar çerçevesinde hem Hakkari'den ve ülkemizin diğer bölgelerinden hem de İran'dan birçok yatırımcı bu bölgede yatırım yapacak. Hem Hakkari'nin gelişmesi, kalkınması anlamında hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunması anlamında ciddi bir kuruluş olacaktır. Şu an henüz kuruluş aşamasındayız. Bitirip hizmete sunacağız. Hakkari'de güzel hizmetler yapılıyor. TOKİ konutları bitti, anahtar teslimi başladı. Yine Yüksekova'da 700'e yakın polis lojmanı yapılıyor. İki yıl içinde yapılan 18 okul büyük oranda bitirildi. Sağlıklı yaşam merkezimiz, 112 acil servis istasyonları ve sosyal hizmetler ilçe müdürlüğü hizmet binası bitirildi. Belediyeyle ilgili de güzel işler yapılıyor. Yüksekova'da şehir içi beton yol çalışması başladı. Diğer yatırımlar da gerek belediye gerekse de diğer ilgili kurumlarca hızlı şekilde yapılacak" dedi.

"2020-2023 Gelişim ve Dönüşüm projesi hazırladık"

Belediye bünyesinde "2020-2023 Gelişim ve Dönüşüm" projesi hazırladıklarını ifade eden Vali Akbıyık, Zap Vadisi'nde çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz bunu 2020'de bitirmek. Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Mir Kalesi'nin halka açılması için proje hazırlandı. İçme suyuyla ilgili bu sene ilk etapta 10 sondaj planladık. Otluca'da bulunan suyu da arıtma sistemiyle inşallah şebekeye katacağız ve Hakkari'nin 100 yıl su problemi olmayacak. Kentteki işsizlik sorununa yönelik de proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Hakkari'nin artık terör diye bir problemi kalmıyor inşallah. Yurt içinde hiçbir sorunumuz yok. Tabi sınır olmamızdan dolayı zaman zaman bir takım olumsuzluklar olabiliyor" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ise sürecin işleyişi hakkında bilgi vererek, "Organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırıp imar ve projelendirme aşamasına geçilecek. Ardından bakanlığa kredi desteği için başvurulacak ve sağlanacak destekle OSB'nin yapım aşamasına başlanacak" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA