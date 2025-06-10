Hakim Ziyech, Trabzonspor'a mı geliyor?

Hakim Ziyech, Trabzonspor'a mı geliyor?
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Katar macerası kısa süren Hakim Ziyech'in ismi yeniden Türkiye ile anılıyor. Menajerler, bonservisi elinde olan Faslı yıldızı Trabzonspor'a önerdi. Peki, Hakim Ziyech, Trabzonspor'a mı geliyor?

Galatasaray'dan Ocak ayında ayrılarak Katar temsilcisi Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in Körfez macerası beklenenden kısa sürdü. Al Duhail kulübü, 32 yaşındaki Faslı yıldızın takımdan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Hakim Ziyech, Trabzonspor'a mı geliyor?

13 MAÇTA 2 GOLE KATKI SAĞLADI

Ziyech, Katar ekibinde çıktığı 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray kariyerinde ise 34 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 8 gol atıp 5 asist yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuyla yollarını ocak ayında karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Bonservisi elinde bulunan Ziyech'in ismi şimdi yeniden Süper Lig ile anılıyor. Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen tecrübeli futbolcunun Türkiye seçeneğine sıcak baktığı öğrenildi.

HAKİM ZİYECH, TRABZONSPOR'A MI GELİYOR?

Bordo-mavili yönetim, Ziyech transferine şu aşamada mesafeli yaklaşırken, son kararın teknik direktör Fatih Tekke'ye bırakıldığı belirtildi. Ziyech'in geleceği, Tekke'nin vereceği kararla netleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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