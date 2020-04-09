Hakim Ziyech'in Valencia'ya Attığı Gol Fas'lı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech, 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu gruplar aşamasında Ajax'ın Valencia ile karşılaştığı maçta çaprazdan aldığı topta sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yapıyor ve harika bir gol atıyor.

Fas'lı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech, 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu gruplar aşamasında Ajax'ın Valencia ile karşılaştığı maçta çaprazdan aldığı topta sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yapıyor ve harika bir gol atıyor. Kaynak: Dugout