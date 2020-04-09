Hakim Ziyech'in Valencia'ya Attığı Gol
Fas'lı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech, 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu gruplar aşamasında Ajax'ın Valencia ile karşılaştığı maçta çaprazdan aldığı topta sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yapıyor ve harika bir gol atıyor.
09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
Fas'lı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech, 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu gruplar aşamasında Ajax'ın Valencia ile karşılaştığı maçta çaprazdan aldığı topta sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yapıyor ve harika bir gol atıyor.
Kaynak: Dugout