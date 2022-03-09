Hakemler bile dondu kaldı! Mete Kalkavan zehir zemberek sözlerle Riva'yı terk etti

Tecrübeli hakem Mete Kalkavan, Riva'daki toplantıda fırtınalar estirdi. 13 hakeme düdük astırılması üzerine yapılan olağanüstü toplantı gerçekleşti.

"BEN YOKUM"

Hakemliği bıraktığı ifade edilen Mete Kalkavan'ın, sezonun geri kalanında görev yapmayacağı öğrenildi. Ünlü spor sunucusu Ersin Düzen, Riva'da yaşananları sosyal medyadan aktardı.

"KİMSE DESTEK OLMAMIŞ"

Ersin Düzen yaptığı paylaşımda, "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek, Riva'dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile 'Ben de yokum' diyerek arkasından gitmemiş" ifadelerini kullandı.