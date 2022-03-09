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Hakemler bile dondu kaldı! Mete Kalkavan zehir zemberek sözlerle Riva'yı terk etti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Hakem Mete Kalkavan, TFF Riva Tesisleri'nde Süper Lig hakemleriyle yapılan toplantıyı terk etti. Kalkavan'ın, "Ben de yokum" diyerek Riva'dan ayrıldığı ifade edildi.

Tecrübeli hakem Mete Kalkavan, Riva'daki toplantıda fırtınalar estirdi. 13 hakeme düdük astırılması üzerine yapılan olağanüstü toplantı gerçekleşti.

Hakemler bile dondu kaldı! Mete Kalkavan zehir zemberek sözlerle Riva'yı terk etti

"BEN YOKUM"

Hakemliği bıraktığı ifade edilen Mete Kalkavan'ın, sezonun geri kalanında görev yapmayacağı öğrenildi. Ünlü spor sunucusu Ersin Düzen, Riva'da yaşananları sosyal medyadan aktardı.

"KİMSE DESTEK OLMAMIŞ"

Ersin Düzen yaptığı paylaşımda, "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek, Riva'dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile 'Ben de yokum' diyerek arkasından gitmemiş" ifadelerini kullandı.

Hakemler bile dondu kaldı! Mete Kalkavan zehir zemberek sözlerle Riva'yı terk etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mete Kalkavan, TFF, Mhk, Spor, Haberler

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