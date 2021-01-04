Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz
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Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz

04.01.2021 19:36 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:48
Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz

Fenerbahçe taraftarları, Kasımpaşa maçında sarı lacivertli futbolcu Sinan Gümüş'ün düşürdüğü pozisyonda penaltı kararı vermeyen hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Taraftarlar, hakemlerin kötü niyetli olduklarını savundular.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının 17. dakikasında gelişen atakta sarı lacivertli futbolcu Sinan Gümüş, ceza sahası içerisinde düşürüldü.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular, penaltı beklerken VAR incelemesi sonrası hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirdi. Hakemin tartışmalı pozisyonla ilgili kararı sonrası sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Hakemin tartışmalı kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti

"HAKEMLER KÖTÜ NİYETLİ"

Bir futbolsever pozisyona, "Herkese bol penaltı, Fenerbahçe'ye gelince pozisyon temiz, penaltı yok. Fenerbahçe'nin penaltısı güme gitti. Hakemler kötü değil, hakemler kötü niyetli" yorumunda bulundu.

Hakemin tartışmalı kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti

"NET PENALTI"

Bir başka taraftar ise "Sinan'ın ayağına tekme attı, net penaltı ama Zorbay Küçük VAR'a çağırmadı. Anlatmak istediğim hep bu işte, daha hafif pozisyonlarda başka takıma penaltı verilirken, Fenerbahçe'nin ise canına böyle okudular, okumaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Hakemin tartışmalı kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti
(Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
Haber Yorumları (5)
FB: MARCAO OLSA AYAK KIRAR AMA SONUÇ KART YOK
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TURGAY,: Geçen maçta 10 kişiyi zor yendiniz sonra adamlara özür dileyip kırmızı kartını iptal ettiniz. O zaman neredeydiniz KUŞLARRRR
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ALİ: federasyon ve mhk şampiyonu şimdiden belirlemişler beşiktaşı şampiyon yapacaklar belli oldu fenerbahce ve dğer kulüpler boşa kürek cekmesinler verilen penaltılarla verilmeyenler ve uzatmalar ortada var hakemleri heralde tombala oynuyorlar
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