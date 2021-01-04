Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının 17. dakikasında gelişen atakta sarı lacivertli futbolcu Sinan Gümüş, ceza sahası içerisinde düşürüldü.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular, penaltı beklerken VAR incelemesi sonrası hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirdi. Hakemin tartışmalı pozisyonla ilgili kararı sonrası sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

"HAKEMLER KÖTÜ NİYETLİ"

Bir futbolsever pozisyona, "Herkese bol penaltı, Fenerbahçe'ye gelince pozisyon temiz, penaltı yok. Fenerbahçe'nin penaltısı güme gitti. Hakemler kötü değil, hakemler kötü niyetli" yorumunda bulundu.

"NET PENALTI"

Bir başka taraftar ise "Sinan'ın ayağına tekme attı, net penaltı ama Zorbay Küçük VAR'a çağırmadı. Anlatmak istediğim hep bu işte, daha hafif pozisyonlarda başka takıma penaltı verilirken, Fenerbahçe'nin ise canına böyle okudular, okumaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.