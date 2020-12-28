Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik

Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında 18. dakikada Güven Yalçın ile attığı gol, topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bir futbolsever, gol kararını "rezillik" olarak değerlendirdi.

Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında Güven Yalçın ile attığı gol, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Güven'in attığı gol öncesinde topun dışarıya çıkıp çıkmadığı VAR tarafından uzun süre incelendi. İnceleme sonrasında hakem Arda Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi ve siyah beyazlılar bu golle 18. dakikada 1-0 öne geçti.

"REZİLLİK"

Futbolseverler, gol kararı sonrası sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterdi. Bir futbolsever, pozisyonun fotoğrafını paylaşarak "Hakem şuna bakıp topun çıktığını nasıl göremez. Devamı gol oldu, VARda müdahale etmedi. Rezillik" ifadelerini kullandı.