Hakemin Boğazını Sıkan Oyuncuya 16, Kafa Atan Oyuncuya 13 Maç Ceza
Kayseri'de oynanan amatör lig maçlarında hakemin boğazını sıkan futbolcuya 16, kafa atan oyuncuya ise 13 maç ceza verdi.
Son haftalarda Kayseri amatör futbol liglerinde yaşanan saha olayları şehir içinde gündemi belirlerken, merakla beklenen Futbol İl Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul Başkanı Harun Özkan ve üyeler Mustafa Usta, Dursun Akbulut ve Cünet Ercan'ın katılımı ile yapılan toplantıda adeta amatörlere ceza yağdı.
HAKEMİN BOĞAZINI SIKAN FUTBOLCUYA 16 MAÇ CEZA
Özellikle 05.11.2017 tarihinde oynanan RealÇelikkapı-Yahyalıspor ve Akkışla Gençlik-Özvatan Gençlik maçlarında yaşanan hakeme saldırı olaylarının kararları dikkat çekti. Akkışla İlçe Stadı'nda oynanan ve hakeme fiili saldırı gerçekleşen maçta hakemin boğazını sıkan Doğukan Kaya 16 maç, hakeme tekme atan Muslu İnkayası ise 10 maç ceza aldı.
HAKEME KAFA ATAN FUTBOLCUYA 13 MAÇ CEZA
Yine aynı tarihte oynanan Real Çelik Kapıspor-Yahyalıspor maçında hakeme kafa atarak dudağının kanamasına neden olan Batuhan Kara'nın ise 13 maç ile cezalandırılmasına karar verildi. Bu maçlarda iki takımda hükmen mağlup sayılırken, puan silinme cezasına gidilmemesi ise dikkat çekti.
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ÖMÜR BOYU FUTBOLDAN MEN EDİLMELİ 16 MAÇ CEZA AZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ornek olarak önce TFF liginden atacaksın yapacaksın veya lisansına el koyacaksın.. öğle 10 tane adam sayarımCevap Yaz Yayından Kaldır
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silahla hakemin topuguna sıkanada 20 maç ceza verin o zaman. rezilliktir bu atın gitsin silin lisanlarını böyle ufak cezalarla göz dagı olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence hekeme kafa atan futbulcuya 5 yıl men dava açılmalı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Az bile lisansı sileceksin bir daha böyle birşey oluyormu bakCevap Yaz 3 Yayından Kaldır