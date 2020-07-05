HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hakem Zorbay Küçük, sakatlığı nedeniyle 6 ay maç yönetemeyecek

Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük'ün geçirdiği ciddi sakatlık sonrasında 6 ay maç yönetemeyeceği öğrenildi.

Hakem Zorbay Küçük, sakatlığı nedeniyle 6 ay maç yönetemeyecek
05.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:27

Süper Lig 'de pandemi süreci sonrası dönüşlerde sık sık futbolcu sakatlıkları yaşanmaktaydı. Bu sakatlıklara bir de hakem sakatlığı eklendi.

Sezonun dikkat çeken hakemlerinden Zorbay Küçük, yönettiği Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Genç hakemin 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.

"SAKATLIĞI MAALESEF CİDDİ"

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başarılı hakemin sakatlandığını duyurdu.

Zorbay Küçük'e geçmiş olsun dileklerini ileten Çoban, "Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15 maç yönetmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü Spor
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var Spor
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş Spor
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu Spor
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan Spor
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Spor
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Hakan Çalhanoğlu'nun Lazio maçındaki performansı, İtalya'da büyük övgü aldı
Hakan Çalhanoğlu'nun Lazio maçındaki performansı, İtalya'da büyük övgü aldı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Yılmaz Tunç Cahit Özkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Ozan Güven Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Hikmet Karaman Henry Onyekuru Ivan Obradovic
Daha Fazla Düğün Sakarya Vatandaş Havai Fişek
Şu an buradasınız: Hakem Zorbay Küçük, sakatlığı nedeniyle 6 ay maç yönetemeyecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 16:38:43. #1.14#
title