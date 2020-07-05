Hakem Zorbay Küçük, sakatlığı nedeniyle 6 ay maç yönetemeyecek Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük'ün geçirdiği ciddi sakatlık sonrasında 6 ay maç yönetemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig 'de pandemi süreci sonrası dönüşlerde sık sık futbolcu sakatlıkları yaşanmaktaydı. Bu sakatlıklara bir de hakem sakatlığı eklendi.

Sezonun dikkat çeken hakemlerinden Zorbay Küçük, yönettiği Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Genç hakemin 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.

"SAKATLIĞI MAALESEF CİDDİ"

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başarılı hakemin sakatlandığını duyurdu.

Zorbay Küçük'e geçmiş olsun dileklerini ileten Çoban, "Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15 maç yönetmişti.