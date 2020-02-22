Hakan Şükür euronews'e konuştu: Neden siyasete girdi, Gülen ile ilişkisi nasıl, Uber şoförü oldu mu?
Eski milli futbolcu Hakan Şükür ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinde görüştük. Hakkındaki iddiaları, suçlamaları, geçmişe dair pişmanlıklarını, geleceğe dair umutlarını, hayallerini sorduk. Neden siyasete girdi? Darbe suçlamaları için ne diyor? Fethullah Gülen ile ilişkisi nasıl?
Rekorlarla dolu futbol kariyerini noktaladıktan sonra yolu siyasetle kesişti. 2011'de AK Parti'den milletvekili seçildi, spor bakanı olacağına dair dedikodular dolanıyordu Ankara kulislerinde. Ancak, siyaset kariyeri futbol kariyeri kadar uzun sürmedi. Önce partisinden istifa etti, daha sonra da baskı ve tehditleri gerekçe göstererek Türkiye'den ayrıldı.
Eski milli futbolcu Hakan Şükür ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinde görüştük. Euronews.com'da Görüntüle