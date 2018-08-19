Hakan Güldağ: Ayşe Teyze ve Ali Rıza Bey Amca Öksüz Kaldı

DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ hayata veda eden Uras ile ilgili, "Türkiye için büyük bir kayıp. Türkiye'ye aklıyla, fikriyle büyük emek verdi Güngör ağabey. Türkiye yeri doldurulması zor bir değerini kaybetti. Türkiye olarak bir bilge kişiyi bir gerçek insanı kaybettik." dedi.