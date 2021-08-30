Hakan Çinemre, Denizlispor'da
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Hakan Çinemre, Denizlispor'da

Hakan Çinemre, Denizlispor'da
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor bir süre önce anlaşmaya vardığı Çinemre için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.Geçen sezon TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da oynayan Çinemre, törende kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Adanaspor ile 19 maçta görev yapan Çinemre, 2 gol attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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