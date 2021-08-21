Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı
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Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takımı Inter'le sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Genoa'yla oynanan karşılaşmada 6. dakikada Skriniar'ın attığı golün asistini yapan Çalhanoğlu, 14. dakikada rakip fileleri sarstı. Milli futbolcu böylece, Zlatan Ibrahimovic'ten sonra Inter formasıyla çıktığı ilk lig maçında hem gol atıp hem de asist yapan ilk futbolcu oldu

Milan'la sözleşme yenilemeyerek bir başka İtalya Serie A devi Inter'in yolunu tutan Hakan Çalhanoğlu, sezonun ilk maçına damga vurdu.

IBRAHIMOVIC'TEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Inter'in sahasında Genoa'yla karşı karşıya geldiği mücadelenin 6. dakikasında Skriniar'ın attığı golün asistini yapan milli futbolcu, 14. dakikada fileleri kendisi havalandırdı. Hakan böylece 2006'dan bu yana Zlatan Ibrahimovic'ten sonra Inter formasıyla ilk maçında hem gol hem asist yapan bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı
Ali Gülhan
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Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı - Haberler Spor
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