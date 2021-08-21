Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takımı Inter'le sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Genoa'yla oynanan karşılaşmada 6. dakikada Skriniar'ın attığı golün asistini yapan Çalhanoğlu, 14. dakikada rakip fileleri sarstı. Milli futbolcu böylece, Zlatan Ibrahimovic'ten sonra Inter formasıyla çıktığı ilk lig maçında hem gol atıp hem de asist yapan ilk futbolcu oldu