Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı! Ne olduysa 4 dakikada oldu - Haberler Spor
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Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı! Ne olduysa 4 dakikada oldu

Haberler.com - Spor
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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan, deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti. 38. dakikada 1-0 öne geçen Inter, 73. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan çıkmasıyla oyundaki üstünlüğünü kaybetti. 74 ve 78. dakikada Giroud'nun attığı gollerle Milan, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

İtalya Serie A'nın 24. haftası Milano derbisine sahne oldu. Nefes kesen Inter- Milan maçında konuk ekip 4 dakikada bulduğu 2 golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

DERBİYE GIROUD DAMGASI

Karşılaş 38. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ivan Perisic, Inter'i 1-0 öne geçiren golü attı. 73. dakikada milli futbolcumuz oyundan çıkarken bu andan itibaren Inter oyundaki tüm üstünlüğünü kaybetti. 74 ve 78. dakikada Olivier Giroud attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı! Ne olduysa 4 dakikada oldu

İTALYA'DA ZİRVE KIZIŞTI

Bu sonucun ardından Milan puanını 52'ye yükseltti ve 53 puanlı lider Inter'in ardından 2. sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı! Ne olduysa 4 dakikada olduİtalya Serie A puan durumu

Haberler.com - Spor

İtalya Serie A, Milan, Spor, Haber

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