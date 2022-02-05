Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı! Ne olduysa 4 dakikada oldu
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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan, deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti. 38. dakikada 1-0 öne geçen Inter, 73. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan çıkmasıyla oyundaki üstünlüğünü kaybetti. 74 ve 78. dakikada Giroud'nun attığı gollerle Milan, derbiden 2-1 galip ayrıldı.
İtalya Serie A'nın 24. haftası Milano derbisine sahne oldu. Nefes kesen Inter- Milan maçında konuk ekip 4 dakikada bulduğu 2 golle mücadeleyi 2-1 kazandı.
DERBİYE GIROUD DAMGASI
Karşılaş 38. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ivan Perisic, Inter'i 1-0 öne geçiren golü attı. 73. dakikada milli futbolcumuz oyundan çıkarken bu andan itibaren Inter oyundaki tüm üstünlüğünü kaybetti. 74 ve 78. dakikada Olivier Giroud attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
İTALYA'DA ZİRVE KIZIŞTI
Bu sonucun ardından Milan puanını 52'ye yükseltti ve 53 puanlı lider Inter'in ardından 2. sırada yer aldı.
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