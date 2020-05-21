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Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı

AC Milan'da forma giyen ve çocukluğundan beri Galatasaraylı olmasıyla bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun Twitter'da Galatasaray beğenisi dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
21.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:08

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen ve çocukluğundan beri Galatasaraylı olmasıyla bilinen Hakan Çalhanoğlu, Twitter hesabından çok konuşulan bir harekete imza attı.

Hakan Çalhanoğlu, bir kullanıcının "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak" yazılı tweetini beğendi. Hakan'ın bu hareketi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, milli futbolcuya yüzlerce mesaj atıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı

Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, "Herkesin tuttuğu bir takım vardır, saklamaya gerek yok. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım, saklayacak bir şey yok. Bunu herkesin yüzüne söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

23 MİLYON EURO ÖDENDİ

2017'de Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro karşılığında AC Milan'ın yolunu tutan 26 yaşındaki Hakan'ın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. Hakan, Milan kariyerinde 116 maçta 17 gol atıp 28 asistle oynadı.

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