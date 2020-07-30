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Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı

AC Milan, Serie A'nın 37. haftasında konuk olduğu Sampdoria'yı 4-1 mağlup ederken maçta 1 gol ve 1 asist yapan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 12 yıl sonra kırmızı siyah formayla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.

30.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:44

Milan, Serie A'nın 37. haftasında Sampdoria'yı 4-1 mağlup etti. Salgın arasından sonraki döneme damga vuran milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da resitaline devam etti. Yıldız orta saha, 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu ve aynı zamanda 12 yıl sonra Milan formasıyla ligde üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.

Karşılaşmada Milan'ın diğer gollerini 4. ve 58. dakikada Zlatan Ibrahimovic, 90. dakikada Rafael Leao kaydetti. Sampdoria'nın tek golü 87. dakikada Kristoffer Askildsen'den geldi.

AVRUPA KUPALARINA KATILMAYI GARANTİLEDİ

Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Milan, bu sonuçla bitime 1 hafta kala puanını 63'e yükseltti ve 7. sıradaki Napoli ile arasındaki farkı da 4 yaptı. Sampdoria ise 41 puanla 15. sırada kaldı.

14 GOLE DİREKT KATKI

Pandemiden sonra 11 maçta forma giyen yıldız, Milan'a 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Haber Yorumları (2)
HAKAN: Milli takımda tırt
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FURKAN: Nasıl tırt ya siz bu adamın oyun stilini kavrayamıyorsunuz aynı şekilde milli takımda hakanı tamamlayabilcek bir oyuncuda yok.
1 Yayından Kaldır
500
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