Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım

Milan ile sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaştığını resmen duyurdu. 27 yaşındaki milli yıldız yaptığı açıklamada, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım" ifadelerini kullandı.