Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu
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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu

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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Crotene ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış topladı. Milli futbolcu, Inter'in 6-0 yendiği mücadeleyi 1 gol ve 3 asistle tamamladı.

Geçen sezon Milan forması giyen ve kulübüyle sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın son şampiyonu Inter'e transfer olmuştu. Milli futbolcu, Inter formasıyla gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Cratone ile hazırlık maçı yapan Inter, karşılaşmadan 6-0 üstünlükle ayrıldı. Çizme ekibinde Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. Inter'in diğer gollerini Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi ve Brozovic attı.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu
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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu - Haberler Spor
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