Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Crotene ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış topladı. Milli futbolcu, Inter'in 6-0 yendiği mücadeleyi 1 gol ve 3 asistle tamamladı.