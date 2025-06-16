Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı?

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı?
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Adı Galatasaray ile anılan Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı?

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun babası, instagram'da oğlunu etiketleyerek bir paylaşımda bulundu ve "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." notunu yazdı. Peki, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı?

'İNŞALLAH BİR GÜN GALATASARAYIMIZA GELİRSİN'

Baba Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak Hakan Çalhanoğlu'nu etiketledi ve "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." notunu yazdı. Bu paylaşım, menajeri İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferinin az bir süre kaldığı şeklinde yorumlanarak taraftarlarda heyecan yarattı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

SportMediaset'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Milli oyuncunun menajerinin Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Öte yandan Galatasaray'ın da Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklifi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız için İtalyan devine 15 milyon euroluk teklif yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı. Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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