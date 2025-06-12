İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Türk orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor?

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A MI GELİYOR?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Çalhanoğlu'na Suudi Pro Ligi'nden birden fazla kulüp cazip sözleşme önerilerinde bulundu. Halihazırda Inter'den yıllık 6,5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuya, maaşını katlayacak düzeyde uzun vadeli kontratlar sunulduğu belirtiliyor.

Yıldız oyuncunun bu teklifleri ciddi şekilde masaya yatırdığı, yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter cephesinde ise bonservis konusunda ikna edici bir teklifin gelmesi halinde transfere onay verileceği konuşuluyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, yıllık 6,5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Suudi kulüplerinden gelen yüksek maaşlı ve uzun vadeli sözleşme önerilerini değerlendirmeye başladı. Oyuncunun bu tekliflere sıcak baktığı ifade edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.