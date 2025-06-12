Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor?

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Peki, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor?

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Türk orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı geliyor?

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A MI GELİYOR?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Çalhanoğlu'na Suudi Pro Ligi'nden birden fazla kulüp cazip sözleşme önerilerinde bulundu. Halihazırda Inter'den yıllık 6,5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuya, maaşını katlayacak düzeyde uzun vadeli kontratlar sunulduğu belirtiliyor.

Yıldız oyuncunun bu teklifleri ciddi şekilde masaya yatırdığı, yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter cephesinde ise bonservis konusunda ikna edici bir teklifin gelmesi halinde transfere onay verileceği konuşuluyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, yıllık 6,5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Suudi kulüplerinden gelen yüksek maaşlı ve uzun vadeli sözleşme önerilerini değerlendirmeye başladı. Oyuncunun bu tekliflere sıcak baktığı ifade edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Dünyanın konuştuğu kazadan yeni görüntü! Saniyeler içinde olmuş
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi sağ kurtuldu

Hindistan'daki faciada mucize! Düşen uçaktan böyle çıktı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim geliyor

Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim Fenerbahçe'ye geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Yol verme tartışmasında kan aktı! Kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.